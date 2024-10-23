Вошли в историю: Леброн Джеймс впервые сыграл с сыном в матче НБА (видео)

"Король Джеймс" и его отпрыск вместе приняли участие в стартовом поединке регулярного чемпионата НБА.

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс стали первым дуэтом отца и сына, которые вместе сыграли в официальном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Произошло это в ночь на 23 октября, когда "Лос-Анджелес Лейкерс" в своем стартовом поединке сезона-2024/25 встречался с "Миннесотой Тимбервулвз".

Игра завершилась победой "озерников" со счетом 110:103. Матч стал дебютным для "Лейкерс" под руководством 40-летнего Джей Джей Редика, который ранее никогда не был тренером. Бывший баскетболист НБА, завершивший карьеру в 2021 году, работал экспертом и записывал подкасты.

Дуэт отца и сына провел вместе на паркете 2 минуты 41 секунду. В общей сложности Леброн сыграл более получаса: набрал 16 очков, а также сделал пять подборов, два перехвата и четыре ассиста. Джеймс-младший почти за три минуты на паркете отметился одним подбором, ни разу не забросив мяч в корзину.

В конце июня 2024 года Бронни был избран "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором раунде драфта НБА под 55-м пиком. Джеймс-младший, которому исполнилось 20 лет, подписал гарантированный контракт новичка.

39-летний Леброн в июле продлил контракт с "озерниками" на два года. Джеймс-старший проводит свой 22-й сезон в НБА за карьеру. По этому показателю он стал абсолютным рекордсменом, обойдя легендарного члена Зала славы баскетбола Винса Картера.

Бронни является старшим сыном Леброна Джеймса. Всего четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020) и его жена Саванна имеют троих детей – кроме Бронни, еще есть сын Брюс и дочь Жури.

Напомним, в июле 2023 года Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке.

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