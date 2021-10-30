Воскрешение продолжается: "Арсенал" уверенно триумфовал над "Лестером" в АПЛ

Воскрешение продолжается: "Арсенал" уверенно триумфовал над "Лестером" в АПЛ

"Канониры" не проигрывают 9 матчей во всех турнирах.

Лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер" в поединке 10-го тура английской Премьер-лиги со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Микеля Артеты забили в начале встречи. На 5-й минуте счет в матче открыл Габриэл, а на 18-й Эмил Смит-Роу его удвоил.

Таким образом, "пушкари" продолжили свою беспроигрышную серию до 9 матчей во всех турнирах (7 в АПЛ и 2 в Кубке лиги). Последний раз "Арсенал" уступал 28 августа в матче чемпионата с "Манчестер Сити" (0:5).

"Канониры" (17 очков) поднялись на пятое место в АПЛ. "Лестер" - десятый с 14 баллами.

В следующем туре внутреннего первенства "Арсенал" 7 ноября примет "Уотфорд", а "лисы" в тот же день будут гостить у "Лидса".

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