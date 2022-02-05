Восьмая Олимпиада в карьере: немецкая конькобежка стала самой старшей участницей в истории зимних Игр

Восьмая Олимпиада в карьере: немецкая конькобежка стала самой старшей участницей в истории зимних Игр

Клаудиа Пехштайн 22 февраля отметит свое 50-летие.

Немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн установила рекорд на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В 49 лет и 349 дней она стала самой старшей участницей в истории зимних Олимпиад.

В столице Поднебесной Пехштайн стартовала на восьмой для себя зимней Олимпиаде, выступив в забеге на 3000 метров. Тем самым немецкая конькобежка повторил достижение японского прыгуна на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, который также участвовал в восьми зимних Олимпиадах.

Пехштайн, которой 22 февраля исполнится 50 лет, побила рекорд саночницы Анны Абернати. На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Абернати представляла Американские Виргинские острова в возрасте 48 лет 307 дней.

Отметим, что самым старым участником зимних Олимпиад является швед Карл Август Кронлунд (керлинг), который на Играх-1924 соревновался в возрасте 58 лет.

Пехштайн является пятикратной олимпийской чемпионкой, также на ее счету два "серебра" и две "бронзы". Дебютировала немецкая конькобежка на Играх-1992, и с тех пор пропустила только Олимпиаду-2010 в Ванкувере из-за дисквалификации за аномальные показатели крови.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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