Восьмой результат на турнире: стало известно, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

В финансовом плане "сине-желтые" выступили неплохо.
На Чемпионате Европы-2020 сборная Украины своим выступлением заработала 16 миллионов евро - это восьмой результат на турнире.
Попадание в финальную часть турнира принесло команде 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией "сине-желтые" получили еще 1,5 миллиона евро.
Дополнительно подопечные Андрея Шевченко заработали 2 миллиона евро за выход в 1/8 финала и 3,25 миллиона евро за выход в четвертьфинал.
Больше украинцев на турнире заработали только:
Италия - 24 миллиона евро
Англия - 23,25
Испания - 22,5
Дания - 21
Бельгия - 19
Швейцария - 16,75
Чехия - 16,75
- Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).
- В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).