Восьмой результат на турнире: стало известно, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

Восьмой результат на турнире: стало известно, сколько заработала сборная Украины на Евро-2020

В финансовом плане "сине-желтые" выступили неплохо.

На Чемпионате Европы-2020 сборная Украины своим выступлением заработала 16 миллионов евро - это восьмой результат на турнире.

Попадание в финальную часть турнира принесло команде 9,25 миллиона евро. За победу над Северной Македонией "сине-желтые" получили еще 1,5 миллиона евро.

Дополнительно подопечные Андрея Шевченко заработали 2 миллиона евро за выход в 1/8 финала и 3,25 миллиона евро за выход в четвертьфинал.

Больше украинцев на турнире заработали только:

Италия - 24 миллиона евро

Англия - 23,25

Испания - 22,5

Дания - 21

Бельгия - 19

Швейцария - 16,75

Чехия - 16,75

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко (2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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