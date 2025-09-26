- Дата публикации
Воспитанник "Арсенала" скончался в результате ужасного эпизода во время матча
21-летний Билли Вигар скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.
Бывший футболист лондонского "Арсенала" Билли Вигар скончался в возрасте 21 года в результате несчастного случая на поле.
О трагедии сообщает издание The Mirror.
Во время матча за "Чичестер Сити" против "Уингейт энд Финчли" англичанин, пытаясь оставить мяч в игре, неудачно упал и ударился головой о бетонную стену возле поля.
Матч был остановлен. Медицинская служба оказала игроку помощь прямо на поле, после чего его вертолетом срочно доставили в больницу. Там футболиста ввели в искусственную кому и сделали операцию, чтобы увеличить его шансы на выздоровление.
Однако повреждения оказались слишком серьезными – Билли скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы утром в четверг, 25 сентября.
"Арсенал" и другие клубы, за которые на протяжении карьеры выступал Вигар, выразили соболезнования родным и близким футболиста.
Вигар является воспитанником "Арсенала". Он выступал за молодежные команды "пушкарей", проведя 22 матча за команду до 18 лет и пять поединков за команду до 21 года. Также играл в арендах за "Дерби" и "Истборн Боро", а в 2024 году покинул лондонский клуб.
После ухода из состава "канониров" Вигар выступал за "Гастингс Юнайтед", после чего перебрался в "Чичестер Сити", где в этом сезоне провел четыре матча и забил один гол.
