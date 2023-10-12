Воспитанник "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

Александр Щетинин отдал жизнь, защищая родину от захватчиков.

На войне с Россией погиб воспитанник академии киевского "Динамо" Александр Щетинин.

Трагическую новость сообщила пресс-служба столичного клуба.

"Динамо скорбит. Снова черная весть прилетела с фронта. Страшная, жестокая война унесла жизнь еще одного защитника Украины. 29 сентября на Запорожском направлении погиб Щетинин Александр Сергеевич из Вышгорода.

Он родился в 1990 году и учился в академии "Динамо". Играл за команду "Локомотив", которая считалась филиалом столичного клуба. На фронте имел позывной "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели на фронте Сергея Ризныка – брата голкипера донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

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