Воспитанник "Карпат" погиб на войне с российскими оккупантами

Игорь Северенчук отдал жизнь в боях за независимость Украины.

Воспитанник львовских "Карпат" Игорь Северенчук погиб на войне против российских захватчиков.

Печальную новость сообщил НОК Украины.

Отмечается, что Северенчук отдал свою жизнь 13 августа в бою возле населенного пункта Погребки, Курской области.

Северенчук родился 17 декабря 1993 года. Окончил Институт геодезии Национального университета "Львовская политехника". Жил в селе Оброшино Львовского района. На военную службу он мобилизовался в апреле 2022 года. Был главным сержантом десантно-штурмового взвода.

Воину было31 год. У него осталась жена Вероника, сын Денис, мама, отец и брат.

За время службы получил награду "Несокрушимым героям российско-украинской войны", награду "Крест почета", награду командира оперативно-тактической группировки "Лиман", нагрудный знак "За военную доблесть", "Золотой крест" и "За мужество".

Северенчук – воспитанник ДЮСШ "Карпаты", где его тренером был Геннадий Брониславович Погорелец.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб экс-футболист известных украинских клубов Игорь Стахив.

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