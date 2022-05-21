Воспитанник "Карпат" погиб, защищая Украину от российских оккупантов

27-летний воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур отдал жизнь на войне с российскими захватчиками.

Полномасштабная война, которую Россия 24 февраля развязала против Украины, унесла жизнь еще одного украинского спортсмена.

В боях с российскими войсками погиб воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур.

О смерти героя сообщила Львовская ассоциация футбола.

"На 27-м году в зоне боевых действий трагически оборвалась жизнь защитника Украины, воспитанника львовских "Карпат", экс-футболиста львовской "Галичины", "Звенигорода", "Лапаевки" и "Рудно" Олега Мазура.

Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в боях за Харьковщину погиб вице-чемпион Европы и чемпион Украины по спортивному ориентированию Олег Ленюк.

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