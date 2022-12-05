Воспитанник клуба УПЛ погиб на войне с российскими оккупантами

Владимир Киричук отдал жизнь, защищая Украину от рашистов.
Воспитанник ровенского "Вереса" Владимир Киричук погиб на войне против российских захватчиков.
Печальную новость сообщил официальный сайт клуба.
До начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории 23-летний футболист играл на любительском уровне за оржевский ОДЕК.
О погибшем защитнике Украины рассказал его первый тренер в ДЮСШ "Верес" Николай Волков.
"Владимир Киричук пришел в ДЮСШ Вереск в пятнадцатилетнем возрасте. Это был 2014 год. И два сезона под моим руководством он играл за команду воспитанников школы 1999 года рождения: в чемпионате области и чемпионате ДЮФЛ Украины. Играл на позиции защитника. Всегда в основном составе, потому что отличался антропометрическими данными и бойцовским характером. Позже, на зимнем турнире им интересовались представители оржевского ОДЕКа, приглашали к себе в команду.
Володя был прекрасным парнем. Очень искренним человеком. Добродушным, позитивным, трудолюбивым – никогда не пропускал тренировок, потому что очень любил футбол, – рассказал тренер.
Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу.
Читайте также:
Остановилось сердце: 17-летний игрок сборной Косово умер на футбольном поле
Потерял сознание на тренировке: 22-летний колумбийский футболист внезапно умер
27-летний швейцарский футболист совершил самоубийство: подробности трагедии