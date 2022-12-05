Воспитанник клуба УПЛ погиб на войне с российскими оккупантами

Воспитанник ровенского "Вереса" Владимир Киричук погиб на войне против российских захватчиков.

Печальную новость сообщил официальный сайт клуба.

До начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории 23-летний футболист играл на любительском уровне за оржевский ОДЕК.

О погибшем защитнике Украины рассказал его первый тренер в ДЮСШ "Верес" Николай Волков.

"Владимир Киричук пришел в ДЮСШ Вереск в пятнадцатилетнем возрасте. Это был 2014 год. И два сезона под моим руководством он играл за команду воспитанников школы 1999 года рождения: в чемпионате области и чемпионате ДЮФЛ Украины. Играл на позиции защитника. Всегда в основном составе, потому что отличался антропометрическими данными и бойцовским характером. Позже, на зимнем турнире им интересовались представители оржевского ОДЕКа, приглашали к себе в команду.

Володя был прекрасным парнем. Очень искренним человеком. Добродушным, позитивным, трудолюбивым – никогда не пропускал тренировок, потому что очень любил футбол, – рассказал тренер.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по гандболу.

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