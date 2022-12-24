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Воспитанник "Шахтера" подписал профессиональный контракт с командой Яремчука

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
348
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Воспитанник "Шахтера" подписал профессиональный контракт с командой Яремчука

instagram.com/sergey_serebrenniko.v/

Якименко выступает за юношескую команду Брюгге.

Воспитанник "Ворсклы" и академии "Шахтера" Александр Якименко подписал профессиональный контракт с "Брюгге".

Об этом сообщил футбольный агент Сергей Серебренников.

17-летний вингер летом присоединился к бельгийскому клубу, где выступал в составе команды U-18. Летом 2023 года планируется переход украинца в молодежную команду (U-21) "сине-черных".

  • Сейчас в составе "Брюгге" выступают два украинца – защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук.
  • В турнирной таблице чемпионата Бельгии Брюгге находится на четвертом месте. Следующий матч "сине-черные" проведут с "Львенком" 26 декабря. Яремчук пропустит эту встречу.

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Дата публикации
Просмотры
348
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