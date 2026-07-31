Воспользовались большинством: "Заря" победила "Колос" в матче-открытии нового сезона УПЛ

"Заря" — "Колос" / © ФК Заря

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"Заря" победила "Колос" в матче-открытии сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2026/27. Поединок стартового тура состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве и завершился со счетом 2:0 .

Уже на 8-й минуте встречи ковалевцы остались в меньшинстве — центральный защитник Никита Бурда получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

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Во втором тайме луганчане воспользовались численным преимуществом и забили два гола. Сначала на 70-й минуте счет открыл Филипп Будковский, в касание пробив в дальний угол после передачи с правого фланга от Джордана.

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А на 82-й минуте подопечные Виктора Скрипника увеличили свое преимущество в счете — Федор Задорожный получил передачу Деяна Попары к правому флангу контратаки, зашел в штрафную и низом поразил дальний угол.

Подопечные Руслана Костышина ничем ответить не сумели — "Заря" уверенно довела дело до победы.

Обзор матча "Заря" — "Колос"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре УПЛ "Заря" 9 августа встретится с "Кривбассом", а "Колос" 8 августа будет противостоять "Черноморцу".

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Ранее сообщалось, что в УПЛ утвердили новый лимит на легионеров.

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