ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
326
Время на прочтение
1 мин

Воспользовались большинством: "Заря" победила "Колос" в матче-открытии нового сезона УПЛ

Ковалевцы почти весь поединок играли в меньшинстве из-за удаления Никиты Бурды.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
"Заря" — "Колос"

"Заря" — "Колос" / © ФК Заря

"Заря" победила "Колос" в матче-открытии сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2026/27. Поединок стартового тура состоялся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве и завершился со счетом 2:0.

Уже на 8-й минуте встречи ковалевцы остались в меньшинстве — центральный защитник Никита Бурда получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Во втором тайме луганчане воспользовались численным преимуществом и забили два гола. Сначала на 70-й минуте счет открыл Филипп Будковский, в касание пробив в дальний угол после передачи с правого фланга от Джордана.

А на 82-й минуте подопечные Виктора Скрипника увеличили свое преимущество в счете — Федор Задорожный получил передачу Деяна Попары к правому флангу контратаки, зашел в штрафную и низом поразил дальний угол.

Подопечные Руслана Костышина ничем ответить не сумели — "Заря" уверенно довела дело до победы.

Обзор матча "Заря" — "Колос"

Будет добавлен в скором времени.

Во втором туре УПЛ "Заря" 9 августа встретится с "Кривбассом", а "Колос" 8 августа будет противостоять "Черноморцу".

Ранее сообщалось, что в УПЛ утвердили новый лимит на легионеров.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
326
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie