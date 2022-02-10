Воспользовался грубой ошибкой соперника: гол Лукаку вывел "Челси" в финал клубного чемпионата мира

"Синие" минимально победили "Аль-Хиляль".
В рамках 1/2 финала клубного чемпионата мира лондонский "Челси" минимально обыграл саудовский "Аль-Хиляль" – 1:0.
Единственный гол поединка забил Ромелу Лукаку на 32-й минуте встречи. Нападающий воспользовался грубой ошибкой защитника соперника и вблизи расстрелял ворота саудовской команды.
Лучшие моменты матча "Челси" — "Аль-Хиляль"
В финале турнира британский клуб сыграет против бразильского "Палмейраса", который в другом полуфинале обыграл египетский "Аль-Ахли" (2:0). Финал турнира состоится в субботу, 12 февраля, в ОАЭ.
- Челси уже играл в финале клубного чемпионата мира в 2012 году. Тогда лондонская команда уступила бразильскому "Коринтиансу" (1:0).
- "Палмейрас" ни разу не играл в финале турнира. В прошлом розыгрыше клубного ЧМ бразильский коллектив уступил в полуфинале мексиканскому "УАНЛ Тигресс", а в матче за третье место проиграл "Аль-Ахли" (0:0, 3:2 по пенальти).
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