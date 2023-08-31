Воссоединился с Моуринью: звездный форвард "Челси" Лукаку официально нашел новый клуб

Бельгийский нападающий на правах аренды будет играть за "Рому".

"Рома" арендовала у лондонского "Челси" звездного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба Серии А.

30-летний форвард будет выступать в составе "джаллоросси" на правах годовой аренды – до 30 июня 2024 года. За римскую команду бельгиец будет играть под 90-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что "волки" заплатят за аренду Лукаку 5 миллионов евро, а сам игрок будет зарабатывать в римском клубе 7,5 миллиона евро в год.

ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! #ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u — AS Roma (@OfficialASRoma) Август 31, 2023

В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за другой итальянский клуб – "Интер", забив 14 голов и отдав 7 результативных передач в 37 матчах.

Отметим, что в "Роме" бельгийский нападающий будет выступать под руководством Жозе Моуринью. Ранее они уже работали вместе в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

После двух туров нового сезона Серии А римляне с одним очком занимают 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Моуринью проведет 1 сентября дома против "Милана".

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