Восстановили справедливость: в ФИФА назвали лучшего футболиста мира 2021 года

Левандовски обогнал Месси и Салаха в голосовании.

В понедельник, 17 января , в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021 .

Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

"Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Эта награда – для всех, кто окружает меня.

Все, что произошло в прошлом году, в частности, рекорд Бундеслиги, я не смел и мечтать, что это произойдет. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил», – сказал Левандовски во время вручения награды.

В прошлом году форвард забил 69 голов за "Баварию" и сборную Польши и стал результативным игроком 2021 года. В голосовании за "Золотой мяч" поляк уступил Лионелю Месси, но был назван лучшим нападающим года.

Добавим, что в 2021 году Левандовски превзошел достижение легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера и установил рекорд Чемпионата Германии по количеству голов за календарный год.

Аналогичную награду у женщин получила футболистка сборной Испании и "Барселоны" Алексия Путельяс. С "Барселоной" она одержала победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и попала в команду года по итогам турнира. В ноябре прошлого года Путельяс стала обладательницей "Золотого мяча".

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