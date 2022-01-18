Восстановили справедливость: в ФИФА назвали лучшего футболиста мира 2021 года

Левандовски обогнал Месси и Салаха в голосовании.
В понедельник, 17 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021.
Лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА стал форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.
"Для меня это большая честь, я очень горжусь и счастлив. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. Мы все усердно работаем, чтобы выигрывать трофеи. Эта награда – для всех, кто окружает меня.
Все, что произошло в прошлом году, в частности, рекорд Бундеслиги, я не смел и мечтать, что это произойдет. Если бы кто-то сказал мне об этом несколько лет назад, я бы не поверил», – сказал Левандовски во время вручения награды.
В прошлом году форвард забил 69 голов за "Баварию" и сборную Польши и стал результативным игроком 2021 года. В голосовании за "Золотой мяч" поляк уступил Лионелю Месси, но был назван лучшим нападающим года.
Добавим, что в 2021 году Левандовски превзошел достижение легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера и установил рекорд Чемпионата Германии по количеству голов за календарный год.
Аналогичную награду у женщин получила футболистка сборной Испании и "Барселоны" Алексия Путельяс. С "Барселоной" она одержала победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и попала в команду года по итогам турнира. В ноябре прошлого года Путельяс стала обладательницей "Золотого мяча".
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