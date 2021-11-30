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Восстановился после травмы: опытный форвард "Шахтера" вернулся в общую группу команды

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Восстановился после травмы: опытный форвард "Шахтера" вернулся в общую группу команды

ФК Шахтер

Мораес готовится помочь "горнякам" в ближайших матчах.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился после травмы и вернулся в общую группу футболистов.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба в Twitter.

Бывший форвард сборной Украины повредил крестообразные связки колена весной 2021 года. В последний раз Мораес играл 17 апреля.

  • Действующий контракт Моравеса рассчитан до конца текущего года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.
  • Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 2 млн евро.
  • "Шахтер" находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ, имея 41 очко в активе.
  • В следующем матче "горняки" встретятся со "Львовом". Матч состоится в пятницу, 3 декабря.

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