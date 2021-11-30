Восстановился после травмы: опытный форвард "Шахтера" вернулся в общую группу команды

Восстановился после травмы: опытный форвард "Шахтера" вернулся в общую группу команды

Мораес готовится помочь "горнякам" в ближайших матчах.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился после травмы и вернулся в общую группу футболистов.

Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба в Twitter.

Еще на шаг ближе к возвращению на поле!



Жуниор Мораэс стал тренироваться вместе с командой! #Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021

Бывший форвард сборной Украины повредил крестообразные связки колена весной 2021 года. В последний раз Мораес играл 17 апреля.

Действующий контракт Моравеса рассчитан до конца текущего года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.

Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 2 млн евро.

"Шахтер" находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ, имея 41 очко в активе.

В следующем матче "горняки" встретятся со "Львовом". Матч состоится в пятницу, 3 декабря.

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