Восстановился после травмы: опытный форвард "Шахтера" вернулся в общую группу команды

Мораес готовится помочь "горнякам" в ближайших матчах.
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес восстановился после травмы и вернулся в общую группу футболистов.
Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба в Twitter.
Еще на шаг ближе к возвращению на поле!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021
Жуниор Мораэс стал тренироваться вместе с командой! #Shakhtar pic.twitter.com/W8UmkwZpNu
Бывший форвард сборной Украины повредил крестообразные связки колена весной 2021 года. В последний раз Мораес играл 17 апреля.
- Действующий контракт Моравеса рассчитан до конца текущего года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.
- Transfermarkt оценивает 34-летнего форварда в 2 млн евро.
- "Шахтер" находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ, имея 41 очко в активе.
- В следующем матче "горняки" встретятся со "Львовом". Матч состоится в пятницу, 3 декабря.
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