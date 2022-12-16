Восстановился после травмы: звездный вингер может помочь сборной Аргентины в финале ЧМ-2022

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария может помочь команде в решающем матче чемпионата мира-2022 против Франции.

Об этом сообщает TyC Sports.

34-летний футболист восстановился после травмы, мог уже сыграть в полуфинале против Хорватии (3:0), однако главный тренер сборной Лионель Скалони решил сохранить Ди Марию для финала.

Анхель получил мышечное повреждение, из-за которого пропустил матч с Австралией (2:1) в 1/8 финала. В четвертьфинале против Нидерландов он провел 9 минут, выйдя на поле в овертайме.

Поединок Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

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