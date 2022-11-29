Восстановится быстрее, чем ожидалось: действующий обладатель "Золотого мяча" еще сможет сыграть на ЧМ-2022 – СМИ

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензем еще сможет сыграть на чемпионате мира-2022, если восстановится от травм до поздних стадий.

Об этом пишет журналист Onda Madrid.

Источник уверяет, что звездный форвард поправится от травмы быстрее, чем прогнозировали медики.

Внутри недели форвард Бензема может присоединиться к тренировкам "Реала". Таким образом, чисто технически он может сыграть на Мундиале, если ему удастся восстановиться и набрать форму, ведь до сих пор остается в заявке национальной команды.

Франция лидирует в группе с 6 очками и гарантировала выход из группы. Австралия занимает вторую позицию (3). Дания с одним очком на третьем месте. Тунис (1) – последний.

Матчи заключительного тура группы D состоятся 30 ноября: Тунис – Франция, Австралия – Дания. Оба поединка начнутся в 17:00 по киевскому времени.

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