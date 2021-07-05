Восстановление после травмы: форвард сборной Украины Беседин с женой подался на турецкий курорт

Восстановление после травмы: форвард сборной Украины Беседин с женой подался на турецкий курорт

25-летний футболист не сможет играть около полугода.

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который получил тяжелую травму в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции, вместе со своей женой Радмилой отправился на отдых в Турцию.

Форвард опубликовал в Instagram фото, на котором обнимает возлюбленную возле бассейна, и добавил подпись "Моя жизнь".

Вероятно, врачи уже изрядно "поколдовали" над ногой Артема, поскольку следов жуткого повреждения не видно.

instagram.com/artembesedin

Правда, от этого Беседину вряд ли легче. Ранее главный врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил результаты обследования, которое нападающий прошел после возвращения в Киев. Артем пробудет без футбола ориентировочно полгода.

ЖУТКАЯ ТРАВМА БЕСЕДИНА: ЧТО ПРОИЗОШЛО

В овертайме матча Швеция - Украина защитник скандинавов Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень Беседину. Украинский форвард схватился за ногу и страдал от боли на газоне. Артем не смог продолжить встречу и покинул поле лишь с помощью врачей.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную. Играя в большинстве, команда Андрея Шевченко в конце овертайма вырвала победу благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Associated Press

СТОП-КАДР ЭПИЗОДА С ТРАВМОЙ БЕСЕДИНА

Скриншот видео

После исторического выхода в 1/4 финала Евро полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отдал Беседину свою награду лучшего игрока поединка со Швецией. Также партнеры по сборной поддержали Артема постами в соцсетях.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Беседин впервые прокомментировал свою ужасную травму. Артем поблагодарил болельщиков и партнеров за поддержку.

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