Восстановление после травмы: форвард сборной Украины Беседин с женой подался на турецкий курорт

25-летний футболист не сможет играть около полугода.
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин, который получил тяжелую травму в победном матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции, вместе со своей женой Радмилой отправился на отдых в Турцию.
Форвард опубликовал в Instagram фото, на котором обнимает возлюбленную возле бассейна, и добавил подпись "Моя жизнь".
Вероятно, врачи уже изрядно "поколдовали" над ногой Артема, поскольку следов жуткого повреждения не видно.
Правда, от этого Беседину вряд ли легче. Ранее главный врач "Динамо" Андрей Шморгун сообщил результаты обследования, которое нападающий прошел после возвращения в Киев. Артем пробудет без футбола ориентировочно полгода.
ЖУТКАЯ ТРАВМА БЕСЕДИНА: ЧТО ПРОИЗОШЛО
В овертайме матча Швеция - Украина защитник скандинавов Маркус Даниэльссон сыграл прямой ногой в голень Беседину. Украинский форвард схватился за ногу и страдал от боли на газоне. Артем не смог продолжить встречу и покинул поле лишь с помощью врачей.
Главный арбитр Даниэле Орсато сначала показал шведскому футболисту желтую карточку, но после просмотра VAR достал красную. Играя в большинстве, команда Андрея Шевченко в конце овертайма вырвала победу благодаря голу Артема Довбика и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.
СТОП-КАДР ЭПИЗОДА С ТРАВМОЙ БЕСЕДИНА
После исторического выхода в 1/4 финала Евро полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отдал Беседину свою награду лучшего игрока поединка со Швецией. Также партнеры по сборной поддержали Артема постами в соцсетях.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Беседин впервые прокомментировал свою ужасную травму. Артем поблагодарил болельщиков и партнеров за поддержку.