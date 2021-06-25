Вот это бюст: невеста Роналду показала, как поддерживала Криштиану в матче Евро-2020 с Францией (видео)

Вот это бюст: невеста Роналду показала, как поддерживала Криштиану в матче Евро-2020 с Францией (видео)

При таких болельщиках футболист отметился в игре дублем.

Джорджина Родригес, невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, показала, как поддерживала своего избранника в матче 3-го тура группового раунда Евро-2020 с командой Франции.

Девушка опубликовала в Instagram фото и видео своего визита в Будапешт и на стадион "Пушкаш-Арена", где состоялась игра. Сопровождал Джорджину в столице Венгрии старший сын Роналду - Криштиану-младший.

Фанаты сразу же обратили внимание на шикарный бюст Родригес. В комментариях многие назвали такую поддержку лучшей из возможных.

Матч между сборными Португалии и Франции завершился вничью со счетом 2:2 .

. Роналду отметился в поединке дублем. Оба мяча Криштиану забил с пенальти.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, фанаты атаковали Роналду бутылкой Coca-Cola во время матча Евро-2020 против Франции.

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