Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вот это дебют: форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов (видео)

Вот это дебют: форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов (видео)

Associated Press

Себастьян Алле отгрузил четыре мяча в ворота лиссабонского "Спортинга".

Нападающий амстердамского "Аякса" Себастьян Алле стал героем матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против лиссабонского "Спортинга".

Поединок на "Жозе Алваладе" завершился победой нидерландского клуба со счетом 5:1, а четыре мяча в свой актив записал именно ивуарийский бомбардир.

Невероятно, но для 27-летнего футболиста это был дебютный матч в самом престижном клубном евротурнире. Таким образом, Алле стал вторым игроком в истории, который оформил покер в своем первом поединке Лиги чемпионов.

Ранее это удалось легендарному Марко ван Бастену, который забил четыре гола за "Милан" в ворота "Гётеборга" в 1992 году.

  • Алле стал футболистом "Аякса" зимой текущего года, перейдя из лондонского "Вест Хэма" за 22 миллиона евро.
  • В другом матче группы С дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Бешикташ" со счетом 2:1. После стартового тура "Аякс" с 3 очками возглавил квартет, опередив "шмелей" по дополнительным показателям.

Видеообзор матча "Спортинг" - "Аякс"

Следующая публикация