Вот это дебют: форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов (видео)

Вот это дебют: форвард "Аякса" повторил уникальный рекорд ван Бастена в Лиге чемпионов (видео)

Себастьян Алле отгрузил четыре мяча в ворота лиссабонского "Спортинга".

Нападающий амстердамского "Аякса" Себастьян Алле стал героем матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против лиссабонского "Спортинга".

Поединок на "Жозе Алваладе" завершился победой нидерландского клуба со счетом 5:1, а четыре мяча в свой актив записал именно ивуарийский бомбардир.

Невероятно, но для 27-летнего футболиста это был дебютный матч в самом престижном клубном евротурнире. Таким образом, Алле стал вторым игроком в истории, который оформил покер в своем первом поединке Лиги чемпионов.

Ранее это удалось легендарному Марко ван Бастену, который забил четыре гола за "Милан" в ворота "Гётеборга" в 1992 году.

4 — @HallerSeb is only the second player to score four goals on his UEFA Champions League debut, and the first since Marco van Basten in November 1992 (for AC Milan v Goteborg). Astonishing. pic.twitter.com/bsMPkRWa5K — OptaJohan (@OptaJohan) September 15, 2021

Алле стал футболистом "Аякса" зимой текущего года, перейдя из лондонского "Вест Хэма" за 22 миллиона евро.

В другом матче группы С дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Бешикташ" со счетом 2:1. После стартового тура "Аякс" с 3 очками возглавил квартет, опередив "шмелей" по дополнительным показателям.

Видеообзор матча "Спортинг" - "Аякс"

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