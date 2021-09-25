Вот это эмоции: футболист "Вереса" разорвал исполнением гимна перед игрой с "Шахтером" (видео)

Вот это эмоции: футболист "Вереса" разорвал исполнением гимна перед игрой с "Шахтером" (видео)

Его одноклубник едва сдерживал смех.

Курьезный эпизод случился перед поединком 9-го тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Вересом".

Полузащитник ровенского клуба Сергей Панасенко проникновенно исполнил государственный гимн, не жалея собственного голоса и ушей одноклубников.

Эмоциональное пение Панасенко порадовало его партнера по команде Михаила Шестакова, который с трудом сдерживал смех. Интересный момент попал в телетрансляцию.

"Горняки" победили "Верес" на НСК "Олимпийский" со счетом 4:1.

на НСК "Олимпийский" со счетом "Шахтер" (22 очка) сравнялся с "Динамо" на вершине УПЛ. "Бело-синие" сегодня в 19:30 во Львове начали матч с "Рухом". "Верес" (11 баллов) расположился на восьмой позиции.

В следующем поединке "Шахтер" 28 сентября в Киеве примет "Интер" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В 10-м туре УПЛ "горняки" 3 октября сыграют против "Динамо", а "Верес" в тот же день встретится с "Александрией".

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