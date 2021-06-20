Вот это эмоции: российская теннисистка намеренно расцарапала себе шею во время матча (видео)

Необъяснимый поступок известной спортсменки.
Российская теннисистка Дарья Касаткина удивила реакцией на свои неудачные действия в финальном матче турнира в Бирмингеме против Онс Жабер из Туниса.
Во втором сете раздраженная представительница РФ неожиданно схватила себя за шею правой рукой и расцарапала ее. После этого теннисистке понадобилась медицинская помощь.
Kasatkina #VikingClassic pic.twitter.com/xlpIn4luTz— Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 20, 2021
Сам матч завершился победой Жабер в двух сетах - 7:5, 6:4. Она и стала победительницей турнира.
- На счету Касаткиной четыре победы на турнирах серии WTA.
- В рейтинге лучших теннисисток планеты Дарья занимает 35-е место.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, полиция арестовала российскую теннисистку посреди Roland Garros.