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Вот это эмоции: российская теннисистка намеренно расцарапала себе шею во время матча (видео)

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Вот это эмоции: российская теннисистка намеренно расцарапала себе шею во время матча (видео)

Associated Press

Необъяснимый поступок известной спортсменки.

Российская теннисистка Дарья Касаткина удивила реакцией на свои неудачные действия в финальном матче турнира в Бирмингеме против Онс Жабер из Туниса.

Во втором сете раздраженная представительница РФ неожиданно схватила себя за шею правой рукой и расцарапала ее. После этого теннисистке понадобилась медицинская помощь.

Сам матч завершился победой Жабер в двух сетах - 7:5, 6:4. Она и стала победительницей турнира.

  • На счету Касаткиной четыре победы на турнирах серии WTA.
  • В рейтинге лучших теннисисток планеты Дарья занимает 35-е место.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, полиция арестовала российскую теннисистку посреди Roland Garros.