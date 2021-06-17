Вот это формы: украинская чемпионка блеснула шикарной фигурой в купальнике

Легкоатлетка нашла время, чтобы порадовать поклонников новым фото.
Лучшая спортсменка Украины 2020 года Марина-Бех Романчук, выступающая в секторе для прыжков в длину, продемонстрировала идеальное тело в купальнике.
25-летняя легкоатлетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она соблазнительно позирует перед камерой на фоне водоема.
"Сегодня - летнее настроение", - прокомментировала пост спортсменка.
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
- Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук свела с ума фанатов снимками в коротеньких шортах.