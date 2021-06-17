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Вот это формы: украинская чемпионка блеснула шикарной фигурой в купальнике

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Вот это формы: украинская чемпионка блеснула шикарной фигурой в купальнике

instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка нашла время, чтобы порадовать поклонников новым фото.

Лучшая спортсменка Украины 2020 года Марина-Бех Романчук, выступающая в секторе для прыжков в длину, продемонстрировала идеальное тело в купальнике.

25-летняя легкоатлетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она соблазнительно позирует перед камерой на фоне водоема.

© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh

"Сегодня - летнее настроение", - прокомментировала пост спортсменка.

  • Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
  • Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
  • На Олимпийских играх-2016 украинка стала 12-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук свела с ума фанатов снимками в коротеньких шортах.