"Вот это патриотизм": в Федерации легкой атлетики Украины рассказали, какие страны пытались переманить Магучих

Спортсменка на все предложения ответила отказом.

Президент Федерации легкой атлетики Украины Равиль Сафиуллин прокомментировал скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая после завоевания "бронзы" на Олимпийских играх-2020 в Токио сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

"Ну, так принято в спорте после соревнований фотографироваться вместе, становиться на одну ступень пьедестала во время церемонии награждения - так они отдают дань уважения честной спортивной борьбе.

Тем более, Россия была наказана и не была представлена на Олимпийских играх, не было там флага РФ. Обвинять Ярославу в отсутствии патриотизма? Мне ее тренер Татьяна Владимировна рассказывала, что с 2017 года каких только предложений по поводу смены гражданства не поступало - и из США, и от поляков, и кто только не приглашал.

Но она здесь, в Украине. Вот это патриотизм. Это пример для подражания", - цитирует Сафиуллина "Обозреватель".

Напомним

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее на защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020, вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Магучих эмоционально отреагировала на критику за фото с россиянкой Ласицкене.

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