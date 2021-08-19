Вот это презент: Федерация бокса Украины подарила призеру Олимпиады Хижняку шикарный автомобиль

Вот это презент: Федерация бокса Украины подарила призеру Олимпиады Хижняку шикарный автомобиль

Спортсмена поощрили за его выступление.

Федерация бокса Украины (ФБУ) премировала Александра Хижняка за завоеванное им "серебро" на Олимпийских играх-2020 в Токио автомобилем Volkswagen Touareg.

"Полтавскому танку" - самое крутое оснащение! Сегодня в Харькове лидер национальной сборной Украины по боксу, серебряный призер Олимпийских игр Александр Хижняк получил от Федерации бокса Украины солидный приз за свое олимпийское достижение - автомобиль Volkswagen Touareg.

Еще раз благодарим Сашу и его отца и тренера Александра Александровича Хижняка за победы, которыми он прославляет нашу страну! Уверены, все главные вершины - впереди!" - говорится в заявлении ФБУ.

instagram.com/ukrboxing

instagram.com/ukrboxing

instagram.com/ukrboxing

instagram.com/ukrboxing

instagram.com/ukrboxing

Хижняк - чемпион мира и Европы, а также победитель Европейских игр.

В финальном поединке Олимпиады-2020 Александр уверенно выигрывал у бразильца Геберта Соузы, но проиграл нокаутом в 3-м раунде.

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