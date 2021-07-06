Вот это траты: футболист сборной Украины удивил самой дорогой покупкой в компьютерных играх

Вот это траты: футболист сборной Украины удивил самой дорогой покупкой в компьютерных играх

Игрок "подвис" на CS:GO.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о максимальной сумме, которую он тратил на компьютерные игры.

"Общая сумма, которую я тратил на видеоигры, не разглашается. Самое дорогое, что купил - нож за 1 000 долларов. Это в CS:GO, да.

Но туда не каждый день кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет. Нож за тысячу долларов ничего не дает - просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все.

В сборной Украины лучший в CS:GO - Зубков. Задрот максимальный. Сейчас хорошо, хоть ребенок, не сильно может играть. Когда жена с ребенком уезжает – все, пропал человек", - рассказал Коваленко.

Коваленко перешел в "Аталанту" в феврале 2021 года. За итальянский клуб он успел сыграть 1 матч, проведя всего на поле 3 минуты.

На Евро-2020 25-летний хавбек не поехал, не попав в заявку сборной Украины.

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