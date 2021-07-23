Вот это выдержка: фанатка попросила Роналдиньо расписаться на ее груди, тот не растерялся (видео)

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года на отлично выполнил свою миссию.
Легенда мирового футбола бразилец Роналдиньо не растерялся, когда одна из фанаток попросила его оставить автограф у нее на груди.
Видео эпизода было опубликовано в Сети. Бывшего футболиста не смутила неожиданная просьба - он спокойно расписался на топике девушки, чем вызвал восторженную реакцию у фанатов, которые отметили выдержку легенды.
Unique style of getting✍️Autograph from Roni #Ronaldinho #Autograph pic.twitter.com/wE0t9OO371— (@ad_saying) July 17, 2021
- 41-летний Роналдиньо завершил карьеру игрока в 2015 году. Последним его клубом был "Флуминенсе".
- В 2005 году Роналдиньо, выступая за "Барселону", получил награду лучшему футболисту планеты "Золотой мяч".