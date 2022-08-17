"Вот как надо атаковать его тело": Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика (видео)

Британский чемпион Тайсон Фьюри поделился видео, на котором он демонстрирует силовые удары по корпусу. По его мнению, именно так Джошуа должна сразиться с Усиком в реванше.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри дал совет соотечественнику Энтони Джошуа, который встретится в реванше с украинцем Александром Усиком.

Британец в Twitter продемонстрировал фрагмент своей тренировки.

"Вот как Энтони Джошуа нужно атаковать тело Александра Усика. Я знаю, что раздутый средневик не может держать удары по корпусу", – подписал видео Фьюри.

. @Tyson_Fury had some advice for AJ ahead of rematch with Usyk #UsykJoshua2 pic.twitter.com/XbZ42i5cls — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 16, 2022

20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, получив чемпионские пояса.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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