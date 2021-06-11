"Вот ножки должны двигаться": Ярмоленко поучил Шевченко играть в теннисбол на тренировке (видео)

Атмосфера в стане "сине-желтых" радует глаз.

Накануне во время тренировки сборной Украины, которая готовится к Евро-2020, игроки сыграли в теннисбол вместе с главным тренером команды Андреем Шевченко.

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Наставник "сине-желтых" вместе с Александром Зинченко и Романом Яремчуком противостоял Андрею Ярмоленко, Евгению Макаренко и Роману Безусу.

Поединок завершился победой второй команды. После одного из выигранных розыгрышей Ярмоленко подшутил над Шевченко, сказав: "Это в противоход, Николаевич! Вот ножки должны двигаться".

По окончании поединка вингер "Вест Хэма" прокомментировал победу своей команды: "Ну да, у них была команда звезд, у нас была команда работяг. Поэтому мы за счет желания, самоотдачи обыграли их. И, как известно, дисциплина бьет класс.

Если смотреть по Transfermarkt, то Зинченко там - 30 миллионов, Яремчук - 30, Андрей Николаевич - 130, и у нас - по миллиончику каждый игрок. Но деньги не играют в футбол, поэтому мы за счет класса, дисциплины обыграли их.

Я надеюсь это будет в Интернете, и болельщики это оценят".

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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