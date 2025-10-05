Войдет в историю: в УПЛ забили невероятный гол ударом с центра поля

"Кривбасс" – "Кудровка" / © www.5koleso.ru

"Кудровка" забила удивительный гол в выездном матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против "Кривбасса".

В компенсированное ко второму тайму время, при счете 3:0 в пользу криворожского клуба, полузащитник "Кудровки" Артур Думанюк во время розыгрыша мяча в центральном круге первым же касанием пробил по воротам соперника – мяч попал в перекладину и рикошетом от голкипера "Кривбасса" Александр Кемкина залетел в ворота.

Матч на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился победой хозяев поля со счетом 3:1 .

В составе "Кривбасса" голами отличились Егор Твердохлиб (15-я минута) и венесуэльский нападающий Глейкер Мендоса, который оформил дубль (77-я и 89-я минуты).

После этой победы Кривбасс (16 очков) временно поднялся на второе место в таблице УПЛ. "Кудровка" с 10 баллами находится на 11-й позиции.

В следующем туре подопечные Патрика Ван Леувена 18 октября на выезде встретятся с "Рухом", а команда из одноименного села Черниговской области, которая в этом сезоне дебютировала в элитном дивизионе, 20 октября примет "Металлист 1925".