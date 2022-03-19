"Война касается каждого": игроки и тренеры Бундеслиги записали видеообращение в поддержку Украины

Они призывали жертвовать деньги и всячески помогать украинскому народу.

Футболисты и тренеры немецкой Бундеслиги выпустили совместное видеообращение, в котором выразили поддержку Украине из-за полномасштабного вторжения России, а также призвали помогать людям, пострадавшим от захватнических действий оккупантов.

Участие в съемке видеоролика приняли Роберт Левандовски, Андрей Крамарич, Матс Хуммельс, Дани Ольмо, Деннис Дикмайер, Максимилиан Миттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дэне, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Димитрий Назаров, Йонас Хоффман, Кристиан Гюнтер, Юрген Клинсманн, Оливер Гласнер и другие.

"Война и страдания в Украине глубоко нас встревожили. До сих пор в шоке от кадров из Украины. Будущее украинцев волнует всех нас, именно поэтому мы пожертвовали средства. Наши мысли с невинными людьми. Ситуация в Украине катастрофическая для людей. Именно поэтому Немецкий футбольный союз начал сбор средств Война в Украине касается каждого. Помогай, где можешь. Каждый может помочь. Любым удобным способом.

Поможем вместе. Ненависть и война - не выход. Футбол поддерживает мир и диалог. Людям в Украине нужна помощь сейчас. Украина, ты сейчас в наших мыслях и сердцах. Им нужна наша помощь, поэтому мы пожертвовали средства. Присоединяйтесь. Вместе за Украину. Мы помогаем всем, кто в этом нуждается", - говорится в обращении.

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