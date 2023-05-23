Война не смутила: украинская теннисистка сыграла в паре с россиянкой на турнире WTA

Украинская теннисистка Валерия Страхова сыграла в паре с россиянкой Ириной Хромачевой на турнире WTA в Рабате (Марокко).

В 1/8 финала Страхова вместе со спортсменкой из страны-агрессора обыграли Нателу Дзаламидзе (Грузия) и Маяр Шериф (Египет) – 7:5, 5:7, 10:5.

Отметим, что Валерия далеко не впервые выступала в паре с гражданкой РФ, которая продолжает вести полномасштабную захватническую войну против Украины. В марте этого года она играла в паре с Хромачевой на турнире в Колумбии.

Также Страхова играла вместе с россиянкой Аминой Ашбой на соревнованиях в Аргентине, которые состоялись в январе.

Добавим, что вице-президент Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгений Зукин ранее заявлял, что Валерия является пророссийски настроенной.

"Я с ней в жизни никогда не общался. Видел, наверное, тоже два раза в жизни, на корте, на каких-нибудь соревнованиях. Насколько мне известно, она действительно абсолютно пророссийски настроенный человек. Мы как общественная организация не можем подавать на то, чтобы лишить ее гражданства, заставить ее не играть под украинским флагом.

Мы этот вопрос изучали и не нашли никакого пути. Хотя мы прекрасно понимаем, что это проблема. Мы общественная организация, многие считают, что мы можем решать такие вопросы, но нет-нет, не можем. Такие вопросы решает министерство, но что такое игрок номер 300-400 в мире по теннису. Кто будет тратить на это время?", – говорил Зукин в интервью Btu.org.ua.

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