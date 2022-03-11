"Война сплотила не только украинцев, но и весь мир": боксер Шелестюк - о вторжении России

"Война сплотила не только украинцев, но и весь мир": боксер Шелестюк - о вторжении России

Уроженец Макеевки заявил, что сейчас украинский народ единый, как никогда раньше.

Непобедимый украинский боксер первого полусреднего веса Тарас Шелестюк прокомментировал полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины.

36-летний спортсмен родом из Макеевки убежден, что война способствовала единению украинского народа, который общими усилиями защищает свою землю от врага.

"Понятно, ситуация на родине отвлекала от подготовки, не давала полностью сосредоточиться на поединке. Особенно сейчас, последние две недели. Беспокоюсь о тех, кто остался там. О матери, о сестре, о родственниках жены. Иногда даже мучает бессонница. Это очень сложное время для страны. Но хотя бы все мы стали одним целым, максимально сплотились.

Сейчас украинцы едины, как никогда раньше. Все помогают друг другу, все хотят защищать страну от оккупантов. Все готовы сражаться друг за друга. Неважно, что многие из них говорят на разных языках. Эта война сплотила не только украинцев, но и весь мир", - сказал Шелестюк в комментарии vRINGe.com.

В активе Шелестюка 19 побед (11 - нокаутом) в 19 боях. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В следующем поединке Шелестюк в ночь на 12 марта сразится с представителем Венесуэлы Габриэлем Маэстре.

На любительском уровне Тарас является бронзовым призером Олимпиады-2012 и чемпионом мира 2011 в весе до 69 кг.

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