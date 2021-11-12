Война в украинском хоккее: "Донбасс" Колесникова отозвал всех своих игроков из сборной Украины - что известно

Война в украинском хоккее: "Донбасс" Колесникова отозвал всех своих игроков из сборной Украины - что известно

Подробности громкого скандала.

В украинском хоккее разгорелся новый громкий скандал. В ноябре сборная Украины второй раз за последние два года собралась, чтобы выступить на международном товарищеском турнире Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште (Венгрия). Однако всего за день до игры с Италией руководство "Донбасса" приказало всем своим хоккеистам (семь игроков - прим.) вернуться в расположение клуба.

Об этом сообщил журналист Вадим Плачинда в Facebook.

МОЛНИЯ!!! ХК "Донбасс" отозвал всех своих игроков из Национальной сборной Украины по хоккею, которая сегодня в 16.00... Опубликовано Vadim Plachinda Четверг, 11 ноября 2021 г.

Впоследствии информацию подтвердила Федерация хоккея Украины, назвав такой поступок "предательством национальных интересов со стороны "Донбасса" и его сателлитов".

По возвращении с тренировки национальной сборной в гостиницу некоторые игроки клуба "Донбасс" сообщили тренерскому штабу, что покидают расположение сборной и возвращаются домой.

"Я не вправе осуждать тех игроков, которые нас покинули. Испытания деньгами выдержат не все. Чтобы отстоять свою позицию в этих обстоятельствах, надо иметь, как сейчас модного говорить, "стальные яйца". Но ничего катастрофического не произошло",- заявил главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук.

По информации журналиста, решение отозвать своих хоккеистов из сборной Украины было принято президентом "Донбасса" Борисом Колесниковым после заседания общего собрания УХЛ.

В федерации хоккея отметили, что Колесников "в который раз пытался навязать другим участникам общества свое видение процесса развития организации". В итоге Колесников демонстративно покинул заседание общего собрания.

А уже через полчаса после его завершения хоккеисты "Молодой Гвардии" (фарм-клуба "Донбасса") обратились к главному тренеру юношеской сборной Украины, известив о приказе от руководства клуба покинуть расположение команды. А вскоре появилась информация, что "Донбасс" приказал своим игрокам вернуться и со взрослой сборной.

Однако не все хоккеисты послушали руководство "Донбасса". Одним из тех, кто не подчинился, стал игрок "Донбасса" Виталий Лялька. Сразу после этого клуб сообщил, что расторг с ним контракт.

Позже хоккейный клуб "Сокол", который сейчас хочет подписать игрока, сообщил, что причина разрыва соглашения между "Донбассом" и хоккеистом - именно его отказ покинуть сборную Украины после соответствующего указания Колесникова.

"Киевский "Сокол" ведет переговоры с агентом экс-хоккеиста "Донбасса" Виталия Ляльки по переходу в наш клуб. Заметим, что "Донбасс" объявил о расторжении контракта с Лялькой после того, как он единственным среди своих одноклубников проявил гражданскую позицию и отказался покинуть ряды сборной после соответствующего указания владельца донецкого клуба Бориса Колесникова", - говорится в обращении "Сокола".

Киевский "Сокол" ведет переговоры с агентом экс-хоккеиста "Донбасса" Виталия Ляльки по переходу в наш клуб. Заметим, что... Опубликовано ХК Сокол Киев Четверг, 11 ноября 2021 г.

"Сокол" также сообщил, что на замену отозванным "Донбассом" игрокам к сборной присоединятся семь хоккеистов столичного клуба, которые являются россиянами, но имеют украинские корни и хотят принять украинское гражданство.

Семеро игроков "Сокола" присоединятся к сборной Украины для участия в Мемориале Тамаша Саркози в Будапеште Язык о... Опубликовано ХК Сокол Киев Четверг, 11 ноября 2021 г.

Напомним, конфликт между ФХУ и УХЛ из-за делегирования игроков в сборную Украины вспыхивает уже не в первый раз. В апреле четыре клуба - "Донбасс", "Краматорск", "Мариуполь" и "Белый Барс" не дали ответа, отпускают ли своих хоккеистов.

Позже "Донбасс" направил в ФХУ письмо, в котором сообщил, что игроки уже отправились в отпуск, а клуб "не может повлиять на решение хоккеистов принять участие в учебно-тренировочном процессе национальной команды Украины".

Сборная Украины проведет первый матч на товарищеском турнире в пятницу, 12 ноября, против Италии.

Участвуя в Euro Ice Hockey Challenge в Будапеште, "сине-желтые" готовятся к Чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится с 25 апреля по 1 мая 2022 года в польском Катовице. Соперниками Украины будут Польша, Эстония, Япония, Литва и Сербия.

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