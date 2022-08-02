"Война все еще идет": звездный британский теннисист, сочувствовавший игрокам стран-агрессоров, пожертвовал 300 тысяч долларов украинским детям

Так, 35-летний британец направил финансовую помощь по призовым на турнирах на сумму более 300 тысяч долларов . Маррей подчеркнул, что продолжит помогать до конца текущего сезона.

Об этом сообщает ATP.

Ближайшим турниром, в котором Маррей примет участие, станет Citi Open в Вашингтоне. Отметим, что руководство Ивента приняло решение удвоить сумму призовых для британца – он может выиграть 342 800 долларов.

"Это гениально. Спасибо Марку и всей команде за поддержку. Это показывает, что когда игроки и турниры работают вместе, могут произойти действительно хорошие вещи. Надеюсь, я смогу пройти дальше, многие болельщики также смогут присоединиться, собрать много денег на этой неделе.

Вы не можете просто забыть об этом (о войне в Украине, прим). Это все еще продолжается. Людей все еще убивают, детям все еще приходится покидать свои дома и они находятся в очень трагических ситуациях. Важно, чтобы СМИ продолжали освещать это, продолжали говорить об этом", — отметил Маррей.

Добавим, еще в начале полномасштабного российского вторжения 35-летний британец заявил, что все свои призовые за 2022 год пожертвует украинским детям.

Напомним, ранее Маррей неожиданно заявил, что соболезнует российским и белорусским теннисистам, отстраненным от Wimbledon.

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