Войны, убийства и допинг: в Сети предложили форму для сборной России на Чемпионат Европы

Болельщики делятся идеями, как должна выглядеть форма российской команды на турнире.

В Сети продолжают активно обсуждать нашумевший скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

После того, как УЕФА запретил лозунг "Героям слава" на экипировке "сине-желтых" пользователи Интернета взорвались гневом в адрес футбольной организации, которая обязала украинцев убрать патриотический лозунг в ответ на запрос со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Также в соцсетях фантазируют, как должна была бы выглядеть форма сборной России на турнире. Общественный деятель Геннадий Курочка опубликовал у себя в Facebook фото с вариантами для команды РФ.

В частности, на футболках он предлагает разместить надписи "Россия Путина", "Война против Украины с 2014, "Война в Сирии с 2015", "Война против Грузии 2008", "MH17 Shot Down"(сбитый россиянами самолет Boeing 777 в Донецкой области) или упоминание об убийствах Сергея Магнитского и Бориса Немцова, отравление Сергея Литвиненко, отравление и заключения Алексея Навального, отравление Сергея Скрипача и его дочери Юлии, допинговый скандал на Олимпийских играх, кибертерроризм.

"Набросал несколько идей, как должна бы была выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021", - написал Курочка над фотографиями.

Набросал несколько идей, как должна выглядеть футбольная форма сборной России на Евро-2021 Here's a few ideas, what do you think Russia's uniform would look like for Euro 2021? Опубликовано Gennadiy Kurochka четверг, 10 Июнь 2021

Пользователи оценили предложенные варианты формы российской сборной в комментариях: "Очень метко", "Самолет с польским правительством можно еще добавить" (авиакатастрофа под Смоленском, где погиб президент Польши Лех Качинский - прим.), "И это еще не все", - поделились мыслями фолловеры.

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили , что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме.

, что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме. 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

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