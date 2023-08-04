Возглавил бомбардирскую гонку: украинский футболист отметился дублем в Лиге конференций (видео)

Роман Безус забил 5 голов в двухматчевой дуэли с азербайджанской "Габалой".

Украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус оформил дубль в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

32-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и уже на 5-й минуте встречи вывел свою команду вперед. Роман сыграл на добивании и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Roman Bezus scores for Omonia v Gabala AGAIN!



That's his FOURTH goal proti the Azeri side!



2 goals away from B2B hat-tricks ☘️ pic.twitter.com/q6VedSUSXH — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023

На 30-й минуте Безус удвоил преимущество "Омонии". Экс-игрок сборной Украины забил свой второй гол в этом поединке, реализовав пенальти.

Bezus 1 goal off B2B треки в UECL!



Superb stuff! pic.twitter.com/fIxxT5w2Nh — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 3, 2023

Матч завершился победой киприотов со счетом 4:1. По итогам двух матчей "Омония" оказалась сильнее (7:3) и вышла в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Стоит отметить, что в первом матче против "Габалы" Безус оформил хет-трик. Таким образом, сейчас украинец с пятью голами является лучшим бомбардиром турнира.

В 3-м отборочном раунде Лиги конференций "Омония" сыграет с датским "Митьюлландом". Матч этой стадии состоится 10 и 17 августа.

Читайте также:

"Ворскла" потерпела поражение во втором матче отбора Лиги конференций и вылетела из еврокубков

Определился первый соперник "Динамо" в квалификации Лиги конференций

Фирменный гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф арабской Лиги чемпионов (видео)