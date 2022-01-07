Возлагают большие надежды: Миколенко назвали будущим новой команды

Бенитес оценил последние трансферы "ирисок".

Первый день нового года Виталий Миколенко стал игроком английского "Эвертона". Вместе с шотландцем Натаном Паттерсоном, который был подписан после него, украинец готовится к дебюту в составе "ирисок" под руководством титулованного тренера Рафы Бенитеса.

Бенитес в комментарии пресс-службе "Эвертона" прокомментировал усиление команды этими перспективными футболистами.

"Если вы проанализируете мои команды, то они агрессивны, двигаются вперед, прессингуют, отбирают мяч высоко. Мы должны не забывать об удержании баланса. Баланс между обороной и атакой – это ключ к тому, чтобы выигрывать. и атаковать... Я считаю, что это ключ к будущему клубу, надеюсь, они дадут нам свежесть и улучшат конкуренцию.

Очень сложно создать ментальность победителей, которая позволит нам конкурировать с топ-клубами в будущем. Это и приход молодых игроков, голодных, желающих быть в АПЛ, бороться и отдавать себя на поле. У Натана Паттерсона и Виталия Миколенко есть характеристики, которые мы искали. Они любят идти вперед и снабжать кроссами игроков в атаке.

Не хочу еще раз давить на них. Они молоды и нуждаются в ознакомлении с АПЛ. Но эти футболисты – будущее Эвертона – это точно. Это трансферное окно – сложное для нас. Надеюсь, мы сможем найти самые лучшие варианты. Мы подписали двух фулбеков, которые могут перекрывать зоны, делать передачи и кроссы. Это вопрос времени. Постепенно мы должны внедрять такие вещи, которые сделают команду и клуб сильнее и лучше», — сказал Бенитес.

"Эвертон" с 19 очками располагается на 15 месте в таблице АПЛ.

8 января "Ириски" сыграют с "Халл Сити" в 1/32 финала Кубка Англии. Вероятно, именно в этом матче Миколенко получит шанс дебютировать за "мерсисайдцев".

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