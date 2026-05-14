- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 1 мин
Возле легендарных пирамид Гизы: в Сети показали, как строят арену для боя Усик — Верховен
Поединок запланирован на 23 мая.
В египетском городе Гиза, вблизи легендарных пирамид, продолжают готовить место для проведения боя между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинцем Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Издание Boxing King Media опубликовало видео, как строители работают почти круглосуточно, чтобы успеть построить временную арену и установить ринг, где состоится грандиозный вечер бокса "Glory in Giza".
Уникальное боксерское шоу состоится под открытым небом. Трибуны для зрителей будут возведены в пустыне вокруг ринга, а декорации будут стилизованы под Древний Египет.
Билеты на поединок стоят от 2100 до 5800 египетских фунтов (примерно 1800 – 4800 гривен).
Поединок Усик — Верховен состоится в субботу, 23 мая. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
Также Александр будет защищать титул WBA, однако Верховен не получит его в случае победы, поскольку не входит в рейтинг организации.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине эксклюзивно покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Напомним, в апреле Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.
Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.