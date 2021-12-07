"Возьми деньги и свали или дерись": Фьюри обратился к Джошуа по поводу реванша с Усиком

"Возьми деньги и свали или дерись": Фьюри обратился к Джошуа по поводу реванша с Усиком

"Цыганский король" призвал соотечественника побыстрее принять решение о втором бое с украинцем.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на слова бывшего чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который заявил, что готов отказаться от боя-реванша с Александром Усиком, если получит желаемую сумму отступных.

"Цыганский король" эмоционально обратился к Эй Джею с требованием поскорее определиться со своей позицией.

"Слова Джошуа о том, что он может взять отступные? Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что он посмотрит это интервью и откажется отходить в сторону. Я хочу, чтобы он свалил прочь, после чего я смогу полностью разнести Усика.

Если Джошуа это сделает, то сделает, если нет, то нет. Я скажу только одно: разберись с этим, черт побери. Возьми свои деньги и свали или дерись с этим парнем. Выбери одно или другое", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге. В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе.

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