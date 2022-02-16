Возможен реванш: стали известны новые детали потенциальной дуэли Ломаченко с абсолютным чемпионом мира

Если стороны договорятся, то Василий готов в марте вылететь в Австралию.

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас раскрыл подробности организации поединка своего клиента с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом.

По словам Климаса, стороны обсуждают соглашение на два поединка между украинцем и австралийцем. В случае, если Камбосос проиграет в первой дуэли, то сможет воспользоваться правом на бой-реванш, чтобы вернуть титулы.

"У меня внутри есть предчувствие, что поединок Ломаченко - Камбосос состоится. Мы ведем переговоры о контракте на два боя, в частности, если Ломаченко победит, то пройдет реванш. Со стороны австралийского правительства есть определенный интерес, поэтому мы ведем диалог. Что касается сроков, то это ориентировочно будет конец мая или июнь", - сказал Климас в интервью The 3 Knockdown Rule.

Также менеджер 33-летнего украинца отметил, что для того чтобы бой не сорвался из-за внешних обстоятельств, Ломаченко готов провести тренировочный лагерь в Австралии, где и должен состояться поединок с Камбососом.

"Поехать в Австралию? Мы готовы, чтобы Вася провел там тренировочный лагерь. Так мы сможем гарантировать, что бой состоится, ведь границы могут закрывать и открывать. Предположим, что бой состоится в мае. Тогда уже в марте Ломаченко начнет готовиться к нему в Австралии", - рассказал Климас.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

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