"Возможно, еще головой начну забивать": Ярмоленко потроллил себя за гол в ворота Финляндии

Лидер украинской сборной открыл счет в матче точным ударом правой ногой.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче 7-го тура квалификации Чемпионата мира-2022.

Реакция соцсетей на победу Украины над Финляндией

Не обошел вингер английского "Вест Хэма" и свой гол в дебюте поединка. Ранее 31-летний футболист шутил, что до 40 лет забьет "нерабочей" правой ногой. Пророчество Андрея сбылось именно в игре с финнами - на четвертой минуте он красивым ударом с правой поразил угол ворот Лукаса Градецки.

"Наконец-то эти ничьи закончились - мы победили. Хочу поздравить всех наших болельщиков, тренерский штаб, игроков, был тяжелый матч. Мы добыли три важных очка. У Финляндии хорошая команда. Думаю, не просто так они на Евро играли. Организованная команда, которая знает за счет чего добывать очки. Было очень трудно, особенно во втором тайме. Хорошо, что завоевали три очка.

После Франции я сказал, что, возможно, до сорока забью с правой, но получилось чуть раньше. Будем работать - может, головой начну забивать. Думаю, никто не ожидал моего удара с правой. Хорошо, что получилось забить, но для меня более важно, что мы завоевали три очка", - сказал Ярмоленко в эфире программы "Головна команда" на канале Футбол 1.

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После седьмого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 8 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция. Далее расположились Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5) и Казахстан (3).

После игры с Финляндией сборная Украину 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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