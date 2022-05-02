"Возможно, это был мой последний день в клубе": Де Дзерби готов покинуть "Шахтер" из-за войны

"Возможно, это был мой последний день в клубе": Де Дзерби готов покинуть "Шахтер" из-за войны

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби сообщил о своем возможном уходе из донецкого клуба.

После благотворительного матча с хорватским "Хайдуком", который завершился результативной ничьей (3:3), Де Дзерби заявил, что вскоре может покинуть пост наставника "горняков".

Итальянский специалист намерен прекратить сотрудничество с донецким клубом, если в следующем сезоне не будет проводиться Чемпионат Украины. В понедельник, 2 мая, Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении сезона УПЛ-2021/22.

"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день в роли тренера "Шахтера". Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, я хотел бы остаться здесь, а если произойдет наоборот и чемпионата не будет, то я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.

Сейчас есть одна большая проблема - это время.Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и вскоре начинается новый сезон. Именно время - это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", - цитирует слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".

42-летний итальянский коуч также ответил, как принял тот факт, что "Шахтер" занял первое место по итогам прерванного нынешнего сезона УПЛ.

К слову, "горняки" на 2 очка опередили "Динамо", но впервые в истории УПЛ награждения призеров производиться не будет. То есть, "Шахтер" не получит титул и медали за победу в чемпионате.

"Сейчас я совсем не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках, будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть. Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, ведь если бы я покинул клуб сейчас, не мог бы завершить наш путь.

В этот сложный момент я - вместе с Украиной и всеми украинцами. Потому что мне нравится быть с хорошими людьми, у которых есть достоинство, смелость и гордость. Народ Украины очень многому меня научил. Я и мой тренерский штаб сейчас едем, но, думаю, как люди мы стали лучше благодаря Украине", - подытожил Де Дзерби.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что во время благотворительного матча с "Хайдуком" футболисты "Шахтера" устроили красноречивую акцию в поддержку "Азовстали".

В перерыве матча "Динамо" Загреб – "Динамо" Киев Мишель Андраде спела "Ой у лузі…"

Читайте также:

"Не имеют права говорить о братских народах": олимпийский чемпион - об отношениях между Украиной и РФ

Вершина цинизма: футболист-предатель Тимощук эмоционально праздновал чемпионство в России (фото)

Итальянский вратарь, защищавший Украину от оккупантов, получил ранение и вернулся домой