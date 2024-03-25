"Возможно, это сыграет нам на руку": тренер сборной Исландии оценил шансы своей команды против Украины

Оге Харейде также ответил на вопрос о войне в Украине.

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде дал пресс-конференцию накануне финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против Украины.

По словам 70-летнего норвежского специалиста, обе сборные имеют равные шансы победить в предстоящем поединке, хотя команда Сергея Реброва и считается фаворитом.

Кроме того, он заявил, что сочувствует Украине из-за развязанной Россией захватнической войны.

"Все футболисты моей команды готовы к завтрашнему матчу. Мы как демократическая страна сочувствуем Украине. Исландия, как и многие страны во всем мире, принимает беженцев из Украины. Но мы – спортсмены, футболисты, и должны концентрироваться исключительно на футболе.

Иногда мы должны применять более защитную схему, но мы – атакующая команда. Украина очень сильная и имеет классных исполнителей. Но завтра всех ждет финал, а в таких поединках фаворитов не бывает. Думаю, шансы 50 на 50. Но если все считают Украину фаворитом, это может давить на нашего соперника. Возможно, это сыграет Исландии на руку", – цитирует Харейде официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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