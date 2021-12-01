Возможно, придется ждать девять лет: парагвайский клуб сделал неутешительный прогноз по долгу киевскому "Динамо" за скандального футболиста

Возможно, придется ждать девять лет: парагвайский клуб сделал неутешительный прогноз по долгу киевскому "Динамо" за скандального футболиста

Парагвайский клуб находится в тяжелом финансовом положении.

Парагвайская "Олимпия" прокомментировала ситуацию со своими финансовыми задолженностями. В частности, клуб должен киевскому "Динамо" более 5 млн долларов за нападающего Дерлиса Гонсалеса, но "бело-синие" получат эти средства еще не скоро.

Об этом заявил финансовый консультат "Олимпии" Мануэль Феррейра.

"Мы планируем увеличить поступление денег в клуб, это включает в себя продажу игроков, увеличение членских взносов и другие ресурсы. Еще мы хотим завершить год выполнением взятых на себя обязательств перед сотрудниками.

Во всем остальном же проблема Олимпии не будет решена за один или два года, она будет решена за восемь или девять лет", – цитирует Феррейру D10 Paraguay.

"Олимпия" уже просрочила выплату долга и теперь ее еще будут ждать санкции от ФИФА.

Трансфер парагвайца из "Динамо" прошел еще в феврале 2020 года.

По данным Transfermarkt, контракт парагвайского вингера с "торочковатыми" рассчитан до конца 2024 года.

В нынешнем сезоне Гонсалес сыграл в шести матчах команды и забил два гола.

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