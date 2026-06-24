"Возможно, видели его на ринге в последний раз": директор команды Усика сделал громкое заявление

Александр Усик / © Associated Press

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Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал будущее украинского боксера.

Лапин оценил возможность увидеть бой Усика против обязательного претендента на пояс WBC немца Агита Кабайела.

Также он не исключает, что бой с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном мог стать последним в карьере Александра.

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"Агит Кабайел — отличный боец, достойный чемпион и человек, которого мы уважаем. Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не организуются через социальные сети или давление общественности. Александр провел всю свою карьеру, доказывая, кто он. На этом этапе вопрос уже не в том, что Усик кому-то должен? Вопрос в том, какое мероприятие можно устроить?

Серьезное предложение, подкрепленное серьезными людьми, правильной коммерческой структурой, вещателями и финансовой поддержкой от места проведения — вот как организуются самые большие бои в мире. Если цифры и возможности устраивают всех, все возможно. Мы открыты для серьезного бизнеса, а не шума.

Ничто личное и эмоциональное не помешает этому бою с Агитом. Но если за боем не стоит серьезная коммерческая структура, то его становится трудно оправдать. Если появится правильная возможность, бой может состояться. Если нет, есть и другие пути и другие важные возможности.

Александр заслужил право тщательно оценить каждый вариант. Мы разговариваем с разными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца этой недели, и все будут знать, на каком этапе мы находимся. Ясность появится очень скоро.

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Но одно, что люди должны помнить: когда боец достиг всего, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, фанаты уже видели его на ринге в последний раз. А может, впереди еще одна глава. Мы узнаем очень скоро", — сказал Лапин в интервью Snabbare, которое цитирует издание Mirror.

Отметим, что Всемирный боксерский совет (WBC) установил дедлайн для команд Усика и Кабайела до 30 июня, чтобы договориться о бое. Если украинец откажется от поединка с немцем, то придется освободить пояс WBC.

Напомним, что Кабайел после победного боя Усика с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уже заявил, что хочет организовать бой Усик — Кабайел осенью этого года в Германии.

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В начале июня WBC санкционировала бой Усика с Кабайелом, обязав украинца провести поединок с немцем.

33-летний Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его активе 27 побед (19 — нокаутом) в 27 поединках.

Усик также еще ни разу не проигрывал на профиринге. В послужном списке 39-летнего украинца 25 побед (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Ранее сообщалось, что Кабайел выдвинул Усику жесткий ультиматум.

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Также Кабайел объяснил, почему Усику было тяжело в поединке против Верховена.

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