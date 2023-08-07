Возможное украинское дерби: "Заря" узнала соперника в матчах за выход в группу Лиги Европы

Луганчане померятся силами с победителем пары: "Славия" Прага – "Днепр-1".
Луганская "Заря" узнала, с кем сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.
Согласно результатам жеребьевки, которая состоялась 7 августа в Ньоне, бронзовый призер украинской Премьер-лиги встретится с победителем пары "Славия Прага" (Чехия) – "Днепр-1" (Украина).
Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 24 августа, а ответные поединки – 31 августа.
Если луганская команда сможет одолеть своего соперника, то осенью сыграет на групповой стадии Лиги Европы. В случае поражения "Заря" автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.
Отметим, что для дуэли с "Зарей" в плей-офф квалификации Лиги Европы днепрянам еще нужно обыграть чешскую "Славию" в третьем отборочном раунде.
Если днепровский коллектив не сможет обыграть чехов, то поборется в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.
Напомним, "Днепр-1" как серебряный призер УПЛ начал еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч вылетел от греческого "Панатинаикоса".
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