Возможное украинское дерби: "Заря" узнала соперника в матчах за выход в группу Лиги Европы

Луганская "Заря" узнала, с кем сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.

Согласно результатам жеребьевки, которая состоялась 7 августа в Ньоне, бронзовый призер украинской Премьер-лиги встретится с победителем пары "Славия Прага" (Чехия) – "Днепр-1" (Украина).

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоятся 24 августа, а ответные поединки – 31 августа.

Если луганская команда сможет одолеть своего соперника, то осенью сыграет на групповой стадии Лиги Европы. В случае поражения "Заря" автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.

Отметим, что для дуэли с "Зарей" в плей-офф квалификации Лиги Европы днепрянам еще нужно обыграть чешскую "Славию" в третьем отборочном раунде.

Если днепровский коллектив не сможет обыграть чехов, то поборется в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Напомним, "Днепр-1" как серебряный призер УПЛ начал еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч вылетел от греческого "Панатинаикоса".

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