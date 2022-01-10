Возможное увольнение Шевченко: руководство "Дженоа" вынесло вердикт - СМИ

Украинец продолжит тренировать "грифонов" как минимум до следующего матча.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко останется на своем посту как минимум до матча Кубка Италии против "Милана", который состоится 13 января. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

10 января менеджмент и владельцы генуэзского клуба провели встречу, где обсуждался вопрос будущего 45-летнего украинского специалиста. Руководство клуба не спешит увольнять Шевченко, пытаясь проанализировать все аспекты кризиса, в который попали "грифоны".

Как сообщалось ранее, на замену украинцу уже есть два кандидата: итальянцы Роландо Маран и Давиде Баллардини. Именно последнего Шевченко и сменил у руля генуэзцев в ноябре 2021 года.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;

"Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;

Следующий матч "Дженоа" проведет 13 января, когда в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретится на выезде с "Миланом".

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