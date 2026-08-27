Возможные соперники "Шахтера": определились корзины жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов / © Associated Press

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После завершения квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27 стали известны все участники основного раунда турнира и их распределение по корзинам.

Всего 36 клубов распределены на четыре корзины по девять команд в соответствии с клубным коэффициентом УЕФА. Исключение — действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ, который автоматически получил место в первой корзине.

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Чемпион Украины — донецкий "Шахтер", получивший прямую путевку в основной раунд самого престижного евротурнира, при посеве попал в третью корзину.

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Во время жеребьевки каждая команда получит по два соперника из каждой корзины и в целом проведет 8 матчей в основном этапе Лиги чемпионов — четыре поединка дома и столько же на выезде.

В то же время, команды из одной страны не могут встретиться между собой на основном этапе Лиги чемпионов.

Корзины для жеребьевки основной стадии Лиги чемпионов

Корзина 1. ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Реал" Мадрид (Испания), "Барселона" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Манчестер Сити" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия)

Корзина 2. "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Астон Вилла" (Англия), "Порту" (Португалия), "Брюгге" (Бельгия), "Бетис" (Испания), ПСВ (Нидерланды)

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Корзина 3. "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Лилль" (Франция), "Галатасарай" (Турция), "Фенербахче" (Турция), "Буде-Глимт" (Норвегия)

Корзина 4. "Штутгарт" (Германия), "Комо" (Италия), "Ланс" (Франция), "Славия" (Чехия), ЛАСК (Австрия), АЕК Афины (Греция), "Викинг" (Норвегия), "Сабах" (Азербайджан), "Слован" Братислава (Словакия)

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 27 августа. Начало церемонии — в 19:00 по киевскому времени.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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Напомним, победителем Лиги чемпионов-2025/26 стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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