Возможный третий бой Усик – Фьюри: менеджер британца назвал условие для его победы

Усик – Фьюри / © Associated Press

Спенсер Браун, менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможном третьем бое своего клиента против обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика.

Представитель британского боксера считает, что тот победит украинца, если поединок состоится в Англии.

Об этом Браун заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

"Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри подерется с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные 10 процентов.

Я ни с чем не спорю, люди имеют другое мнение, но я думаю, что Фьюри победил в последнем бою с Усиком. Я разговаривал с менеджером украинца, и он сказал: "Это был невероятно близкий поединок. Возможно, вы забрали его". Это были слова менеджера Усика", – сказал Браун.

Отметим, что ранее Фьюри вызвал Усика на трилогию, предложив ему провести бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с Усиком в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. В этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что Фьюри объявил о возвращении в ринг в 2026 году.

Также мы рассказывали, что промоутер Фьюри озвучил главное условие для его боя против другого экс-чемпиона мира в хевивейте Энтони Джошуа.